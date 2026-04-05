Mut ilçesinde ormanlık alanda yetişen çukurçanak mantarları toplandı

Mersin'in Mut ilçesinde, yağışların ardından olgunlaşan çukurçanak mantarları vatandaşlar tarafından toplandı. Yerel halk, hafta sonlarını mantar arayarak geçirirken, bu mantarların lezzetli yemeklerde kullanıldığı vurgulandı.

Mersin'in Mut ilçesinde ormanlık alanda yetişen çukurçanak mantarları vatandaşlar tarafından toplandı.

İlçede geçen haftalarda etkili olan yağışın ardından Çaltılı Mahallesi'ndeki mantarlar olgunlaştı.

Ormanlık alanda bir araya gelen bölge sakinleri, mantarları topladı.

Ayşe Mermer, AA muhabirine, hafta sonlarını mantar arayarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çukurçanak mantarının lezzetli olduğunu dile getiren Mermer, "Toprağa dikkatlice bakıldığında daha fazla mantar bulunabiliyor. Mutfakta çok lezzetli yemeklere dönüşüyor. Soğan, maydanoz ve baharatlarla börek yapıldığında çok güzel oluyor." dedi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir

Söylediği şey yenir yutulur gibi değil!
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar

Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım

Sağlık Bakanı müjdeyi verdi! Çağın vebası tarih oluyor
Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor

Lakabı oldu adı! Duyanlar kulaklarına inanamıyor