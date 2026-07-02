Mersin'de çöp evden 5 kamyon atık çıkarıldı

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde bir evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan eşya çıkarılırken, ev ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

İlçeye bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan daireden çevreye yayılan yoğun ve kötü kokular, mahalle sakinlerinin şikayetine neden oldu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine harekete geçen ilçe zabıta müdürlüğü, söz konusu adrese giderek ilk kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan denetimde evde ve çevresinde, çeşitli ebatlarda fideler, eski kıyafetler, halılar, kullanılmaz haldeki mobilyalar ve yığınla atık malzeme olduğu belirlendi. Halk sağlığını doğrudan tehdit eden bu durum karşısında hızla aksiyon alınarak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan gerekli tahliye kararı çıkartıldı. Tahliye ve temizlik çalışmaları, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü, ilçe sağlık müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarının katılımıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirildi.

5 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Kurul kararına istinaden eve giren temizlik ve zabıta ekipleri, adresten tam 5 kamyon dolusu kullanılmayan eski ev eşyası ve çöp vasfındaki atık malzeme çıkardı. Kamyonlar dolusu çöpün boşatılmasının ardından, hem ev hem de sitenin çevresi olası salgın hastalıklara ve haşerelere karşı köşe bucak ilaçlanıp, dezenfekte edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı