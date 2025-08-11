Mersin'de Çökme Riski Taşıyan Metruk Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski taşıyan bir 3 katlı metruk bina, kontrol altında yıkıldı. Yıkım öncesi gerekli yasal prosedürler tamamlandı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, metruk yapılarla mücadelenin süreceğini vurguladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde çökme riski taşıyan 3 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından İhsaniye Mahallesi'ndeki binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Çevresinde önlem alınan 3 katlı metruk yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şunları kaydetti:

"Kent estetiğini bozan, çökme riski taşıdığı için vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit eden, bazen de madde bağımlılarının meskeni haline geldiği için sosyal sorunlara yol açan metruk yapılarla mücadelemiz, kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürecek."

500
