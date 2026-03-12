Haberler

Mersin'de çocuklar doğaya kuş yuvaları bıraktı

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün etkinliğinde çocukların tasarladığı kuş yuvaları doğaya bırakıldı.

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün etkinliğinde çocukların tasarladığı kuş yuvaları doğaya bırakıldı.

Müdürlüğün açıklamasına göre, İl Çocuk Hakları Çocuk Komitesi tarafından Toroslar ilçesi Anıttepe Zeytinlik Alanı'nda "Her Çocuk Bir Fidan" etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan çocuklar, 80 fidanı toprakla buluşturdu.

Programda, çocuklar tarafından yapılan kuş yuvaları doğaya bırakıldı.

Yuvaların çevresine de kuşların beslenmesi için yem serpildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
