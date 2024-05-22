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Mersin'de CİMER üzerinden yapılan yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen ihbarlar üzerine çalışma başlattı ve 10 şüphelinin kimliği tespit edildi. Operasyonda 9 zanlı yakalandı ve bir şüpheli hala aranıyor. Operasyonda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve hafıza kartı ele geçirildi.

Mersin'de, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan şikayet üzerine düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, CİMER üzerinden gelen 4 yasa dışı bahis ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 10 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Kentteki çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda 9 zanlı yakalandı.

Aramalarda 12 cep telefonu, 8 SIM kart, dizüstü bilgisayar, hard disk, bilgisayar kasası ve hafıza kartı ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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