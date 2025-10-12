Mersin'de Çevre Temizleme Çalışmalarıyla 8 Kamyon Atık Toplandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş arsalara bırakılan 8 kamyon dolusu atığı temizledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri müdürlükleri ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, güvenliği tehdit eden atıkları iş makineleriyle topladı.

Ekiplerin 8 kamyona yüklediği mobilya, tekstil, plastik ve inşaat atıkları, bertaraf tesisine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Akdeniz'in her mahallesinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için büyük bir gayret içindeyiz. Ekiplerimiz, çevreye zarar veren her türlü atığı düzenli olarak ortadan kaldırıyor." ifadesini kullandı.