Haberler

Mersin'de Çevre Temizleme Çalışmalarıyla 8 Kamyon Atık Toplandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çevre kirliliğini önlemek amacıyla 8 kamyon dolusu atık topladı. Ekipler, mobilya, tekstil, plastik ve inşaat atıklarını iş makineleriyle temizleyerek bertaraf tesisine ulaştırdı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre sağlığını korumak için gayret gösterdiklerini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, çöp konteynerlerinin yanına, kaldırımlara veya boş arsalara bırakılan 8 kamyon dolusu atığı temizledi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol ile Fen İşleri müdürlükleri ekipleri, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan, güvenliği tehdit eden atıkları iş makineleriyle topladı.

Ekiplerin 8 kamyona yüklediği mobilya, tekstil, plastik ve inşaat atıkları, bertaraf tesisine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Akdeniz'in her mahallesinde temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak için büyük bir gayret içindeyiz. Ekiplerimiz, çevreye zarar veren her türlü atığı düzenli olarak ortadan kaldırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak

Öğrenciler dikkat! Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı yapılacak
Eşini tüfekle vurarak katletti

Geçim tartışması cinayetle bitti! Eşini tüfekle katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.