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Mersin'de sahile ölü caretta caretta vurdu

Mersin'de sahile ölü caretta caretta vurdu
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Mersin'in Mezitli ilçesinde caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu. İlk incelemelerde darp izine rastlanmazken, kaplumbağanın balıkçı ağlarına takılarak öldüğü değerlendiriliyor.

MERSİN'de caretta caretta türü bir deniz kaplumbağası ölü olarak karaya vurdu.

Merkez Mezitli ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gezen vatandaşlar kumsalda hareketsiz halde duran caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasını fark etti. İhbar üzerine sahile gelen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ölü deniz kaplumbağasını aldı. İlk incelemelerde darp izine rastlanmayan ve balıkçı ağlarına takılıp öldüğü üzerinde durulan deniz kaplumbağası, incelenmek üzere araca yüklenerek götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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