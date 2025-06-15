Mersin'de Bozulan Dağ Yollarının Onarımı Başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde kış şartlarında bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlattı. Çamlıyayla'nın yüksek kesimlerinde ekipler onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde, bozulan dağ yollarının onarımı için çalışma başlatıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında bozulan yollarda ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde çalışma gerçekleştiriyor.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel