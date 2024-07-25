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Boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü

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Mersin'de Musa Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. arasında gece saatlerinde çıkan tartışma birden büyüdü. Silahına sarılan şahıs, Fatma Ö.'yü, kayınpederini ve kayınvalidesini öldürdü.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini tabancayla vurarak öldürdü.

Darısekisi Mahallesi'nde gece saatlerinde Musa Ö. (52) ile boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ö. (21) arasında tartışma çıktı. Musa Ö. tartışma sırasında eşini, kayınpederi İbrahim A'yı (56) ve kayınvalidesi Elif A'yı (54) yanındaki tabancayla vurdu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Fatma Ö. ve İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elif A. da müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bekleyen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Toroslar Mersin 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

YalancıSavar:

kayınpederi ve kayınvalidesi ile neredeyse tertip aynı yaşta sayılır. gelin ise çocuk sayılır daha gençliğini baharında 21 yaşında... yazık...

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Perwer:

ailelerdeki huzursuzluğun %50 sinden fazlasına sebep olan Kaynanalar'dır.

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A. Erol:

aileden uzakta oturmak gerek... en az 50 kilometre olmalı arada.

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Ahmet Legolas:

Anne babasının yaşındaki adamla neden evlenmiş anlamadım. anne baba zorla para karşılığı mı verdiler insanın aklına herşey geliyor.

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Lütfen Bırakın Konuşayım:

Kimse kimseyi öldürmemeli. Herkes 1000 yıl yaşamalı. Evet BİN YIL. Gerkesin yaşamı güzel ve mutlu olmalı. İnsanlar Bin Yıl dan sonra 10-Bin Yıl daha yaşamak istesinler. Yollar güzel ve temiz olmalı. Bol bol temiz içme suyu olmalı.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Tartışma içinde öfke kontrolü çok önemli bir konu. insanın kaderinin değiştiği an işte tam o andır. Ani sinirlenenin gözü hiç bir şey görmez. Çoğu katil mahkemede yaptıklarından pişman olduğunu söyler. Pişman olmamak için tartışma esnasında olay kavgaya dönüşmeden hemen olay yerini terk etmek gerekir.

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