Mersin'de Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Murat Karaman'a Ağırlaştırılmış Ömür Boyu Hapis Cezası

Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman'ı öldüren Murat Karaman, indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Dilek Karaman'ın yakınları ve savcı, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, Murat Karaman'a 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

MERSİN'de boşanma aşamasındaki eşi Dilek Karaman'ı (34) öldüren Murat Karaman (36), indirimsiz ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.<Özel bir hastanede laborant olarak çalışan Dilek Karaman, eşi Murat Karaman'dan boşanmak için dava açtı. Daha sonra ikili, ayrı evlerde yaşamaya başladı. Dava süreci devam ederken; Murat Karaman, geçen yıl 9 Eylül'de Dilek Karaman'ı oğlunun doğum gününe çağırdı. Dilek Karaman, oğlunu görmek için Murat Karaman'ın evine gitti. Bu sırada evinden inen Murat Karaman, yanındaki tabancayı çekip, araçtan inen Dilek Karaman'a 3 el ateş etti. Dilek Karaman hayatını kaybetti, Murat Kahraman tutuklandı. Murat Karaman hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına; Murat Karaman, Dilek Karaman'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.