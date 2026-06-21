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Mersin'de yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araç kullanan kişilere ceza

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Mersin sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla giren yaklaşık 3 bin kişiye 3 bin 705'er lira para cezası uygulandı. Büyükşehir Belediyesi, can ve mal güvenliği için elektronik denetleme sistemiyle cezai işlem yapıldığını açıkladı.

Mersin sahilindeki yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri belirlenen yaklaşık 3 bin kişiye para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil bandında yaya ve bisikletli güvenliğinin artırılması amacıyla 1 Ocak'ta Elektronik Denetleme Sistemi devreye alındı.

Sistemin devreye alınmasından itibaren yürüyüş ve bisiklet yollarına motorlu araçlarla girdikleri tespit edilen yaklaşık 3 bin sürücüye, 3 bin 705'er lira ceza kesildi.

Açıklamada görüşlerine verilen Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, "Büyükşehir Belediyesi olarak ceza yazma taraftarı değiliz ancak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirleri almak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
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