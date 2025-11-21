Haberler

Mersin'de Bir Kedi Eziyet Edilerek Öldürüldü, Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde bir kedinin eziyet edilerek öldürüldüğü iddiasıyla sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılıkça, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
