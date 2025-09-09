Mersin'de Bir Kadın Otobüs Şoförü Olmayı Başardı

Mersin'de toplu taşıma ve otobüs şoförlüğü kursuna katılan iki çocuk annesi Hatice Taş, eğitimini başarıyla tamamlayarak direksiyon başına geçti.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğinde kadınların istihdama daha kolay katılabilmesi için yürütülen mesleki eğitim projeleri sürüyor.

Bu kapsamda lise mezunu iki çocuk annesi Taş, "Toplu Taşıma ve Otobüs Şoförü Yetiştirme Kursu"na yazıldı.

Teorik ve uygulamalı eğitimleri başarıyla tamamlayan Taş, sertifika almaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediyesinin otobüs şoförlüğü için açtığı ilana başvuran Taş, istihdam edilerek direksiyon başına geçti.

Taş, Mersin sokaklarında körüklü otobüsleri ustalıkla kullanmaya başladı.

"Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hatice Taş, çalışma hayatına otobüs şoförlüğüyle adım attığını söyledi.

İyi araç kullandığını ve otobüs şoförü olabilmek için kursa yazıldığını belirten Taş, şunları kaydetti:

"Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Bunun örneği olarak kendimi görüyorum. Hiç tanımadığımız kadınlardan yolculuk esnasında çok güzel dönüşler alıyoruz. Hayat şartlarım zorlaştıktan sonra çalışmak mecburiyetinde kaldım. Çok iyi araç kullanıyordum artık çok iyi bir otobüs şoförü olduğumu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu kurs sayesinde kendime güvenim arttı."