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Mersin'de Bir Evden 5 Kamyon Çöp Çıktı

Mersin'de Bir Evden 5 Kamyon Çöp Çıktı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir sitedeki evden yayılan kokular üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, cezaevinde olduğu öğrenilen ev sahibinin meskeninde birikmiş 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan malzeme bulundu. Gerekli izinlerin alınmasının ardından ev temizlenerek dezenfekte edildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesindeki bir evden 5 kamyon çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, Batıkent Mahallesi'ndeki bir sitedeki evden kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

Adrese giden temizlik ve zabıta ekipleri yaptıkları incelemede evde çöp, kullanılmayan eşya ve malzeme biriktirildiğini tespit etti.

Ev sahibinin cezaevinde olduğu öğrenilen meskende, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan gerekli tahliye kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlatıldı.

İlgili kurumların katılımıyla evden 5 kamyon dolusu çöp ve kullanılmayan malzeme çıkarıldı.

Atıktan arındırılan ev ve çevresi ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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