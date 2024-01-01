Mersin'de Binlerce Kişi Yeni Yılı Coşkuyla Karşıladı

MERSİN'de binlerce kişi meydanlarda toplanarak yeni yıl coşkusunu birlikte yaşadı.

Mersin'de vatandaşlar, 2024 yılını meydanlarda hazırlanan etkinliklere katılarak karşıladı. Binlerce vatandaş çalan şarkılara eşlik edip, eğlenirken ortaya renkli görüntüler çıktı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Arslan Meyanı'nda bir araya gelen binlerce kişi hep birlikte geriye sayarak 2024'e girdi. Havai fişek gösterisi ile coşku doruğa çıkarken, eğlence gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Vatandaşlar 2024 yılından sağlık, mutluluk ve huzur diledi.