Eski eşi ile yanındaki erkek arkadaşına bıçakla saldırdı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Levent L. (32), yolda karşılaştığı eski eşi D.K. (28) ile yanında bulunan Ali Arı'ya (36) bıçakla saldırdı. D.K.'nın yaralandığı olayda arkadaşı Arı hayatını kaybederken, şüpheli eski eş gözaltına alındı.

Olay saat 22.00 sıralarında Mithatpaşa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaşı Ali Arı ile cadde üzerinde yürüyen D.K., eski eşi Levent K. ile karşılaştı. Eski çift arasındaki tartışmaya iddiaya göre Arı da müdahil olunca kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında Levent L., yanında bulunan bıçakla Ali Arı ve D.K.'ya saldırdı. İkili aldıkları bıçak darbeleri ile yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ali Arı yaşamını yitirdi. D.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ali Arı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Levent L.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı