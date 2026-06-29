Haberler

Mersin'de bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak altın zinciri ve 3 bin 500 lirasını gasbeden 5 şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişiyi bıçaklayıp gasbeden 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 şüphelinin bir kişiyi bıçaklayıp boynundaki altın zinciri ve 3 bin 500 lirasını gasbetmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, kimliğini belirledikleri 3'ü çocuk 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Mevsimin ilk büyük yangını! İki ilden peş peşe alevler yükseldi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSerhat Lionheart:

Mersin'de yine 5 kişi gasp olayı. Aman Tanrım ne zaman bitecek bu işler ya. Kimse rahat yürüyemiyor artık sokaklarda. Polis yakaladı tabi ama ne yardımı var? Sonra hepsini salıp çıkacaklar yine.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBilge Balcı:

Ya bu çocukluk yaşlarda niye böyle şeyler yapıyorlar anlamıyorum. 5 kişi birlikte bir insana saldırmış, bıçaklamış, parasını almış. Çocukların bu yaşta böyle yollara düşmesi çok üzücü aslında. Umarım ceza alırlar ve daha sonra da düzene girerler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca

Koltuğu doldu: İşte City'nin yeni hocası
Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey

Dünyanın en güzel kızı evlendi! İşte damat bey
Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü

Avrupa'nın göbeğinde silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru

Böylesi daha önce olmamıştı! Dünya Kupası'nda tüm zamanların rekoru
Başından vurulan kadın ağır yaralandı; evdeki 3 arkadaşı gözaltına alındı

Kadının durumu ağır! Evdeki arkadaşları gözaltına alındı
Azerbaycan'dan İsrail'e sözde 'Ermeni soykırımı' tepkisi

Aliyev, İsrail'in Türkiye kararında tavrını belli etti
Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarları kahredecek

Vedat Muriqi'nin sahalardan uzak kalacağı süre taraftarı kahredecek
Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

Küçük kız, annesini korkunç şekilde öldürdü