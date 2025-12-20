Haberler

Mersin'de belediye çalışanının bulduğu para ve kimlik sahibine teslim edildi

Mersin'de belediye çalışanının bulduğu para ve kimlik sahibine teslim edildi
Mersin'de bir belediye personeli, caddede bulduğu para ve kimliği sahibine ulaştırarak takdir topladı. Ali Yılmaz, Gazipaşa Bulvarı'nda bulduğu poşeti, kimlik sahibinin oğluna teslim etti.

Mersin'de belediye personeli caddede bulduğu bir miktar para ve kimliği sahibine ulaştırdı.

Belediye personeli Ali Yılmaz, Gazipaşa Bulvarı'nda çalışma yaparken içerisinde bir miktar para ve kimlik bulunan poşeti buldu.

Yılmaz, çevrede yaptığı araştırma sonrası kimlik sahibi kadının oğluna ulaşarak poşeti teslim etti.

Annesine ait olan kimlik ve parayı eksiksiz şekilde teslim alan Hakim Işık ise Yılmaz'a teşekkür etti.

