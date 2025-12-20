Mersin'de belediye çalışanının bulduğu para ve kimlik sahibine teslim edildi

Mersin'de belediye personeli caddede bulduğu bir miktar para ve kimliği sahibine ulaştırdı.

Belediye personeli Ali Yılmaz, Gazipaşa Bulvarı'nda çalışma yaparken içerisinde bir miktar para ve kimlik bulunan poşeti buldu.

Yılmaz, çevrede yaptığı araştırma sonrası kimlik sahibi kadının oğluna ulaşarak poşeti teslim etti.

Annesine ait olan kimlik ve parayı eksiksiz şekilde teslim alan Hakim Işık ise Yılmaz'a teşekkür etti.