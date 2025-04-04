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Mersin'de Belediye Otobüsü Kaza Yaptı: 5 Yaralı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir belediye otobüsü, elektrik direğine ve bir duvara çarparak kaza yaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı ve acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 AHG 234 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle Mimar Sinan Bulvarı'nda önce elektrik direğine, sonra Toroslar Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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