Haberler

Mersin'de bahçedeki toprağa gömülü el bombası bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi tarlasını sürerken toprağa gömülü el bombası buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombası kontrollü şekilde imha edildi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası, ekipler tarafından imha edildi.

TRAKTÖR SÜRERKEN FARK ETTİ

Bahçe Mahallesi’nde arazisini traktörle süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

