Mersin'de bahçedeki toprağa gömülü el bombası bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir bahçede toprağa gömülü halde bulunan el bombası, ekipler tarafından imha edildi.

TRAKTÖR SÜRERKEN FARK ETTİ

Bahçe Mahallesi’nde arazisini traktörle süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ

Bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.