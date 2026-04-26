Mersin'de bahçedeki toprağa gömülü el bombası bulundu
Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi tarlasını sürerken toprağa gömülü el bombası buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombası kontrollü şekilde imha edildi.
TRAKTÖR SÜRERKEN FARK ETTİ
Bahçe Mahallesi’nde arazisini traktörle süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirdi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
KONTROLLÜ ŞEKİLDE İMHA EDİLDİ
Bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını kontrollü şekilde imha etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan