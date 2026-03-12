Haberler

Motosikleti ön tekerini kaldırarak kullanan sürücüye 21 bin 694 lira ceza

Güncelleme:
Tarsus'ta motosikletin ön tekerini kaldırarak akrobatik hareket yapan sürücü C.C.Ç.'ye 21 bin 694 TL para cezası kesildi, motosikleti trafikten men edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde motosikletin ön tekerini kaldırıp, akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü C.C.Ç.'ye 21 bin 694 lire para cezası kesildi, motosiklet ise trafikten menedildi.

Tarsus ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün aracın ön tekerini kaldırarak akrobatik hareket yaptığı anlara dair görüntünün sanal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün C.C.Ç. olduğu belirlendi. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 21 bin 694 TL idari para cezası uygularken, motosiklet ise trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
