Mersin'de arazilerini bağışlayan ailenin adı okula verildi

Mersin'in Mut ilçesinde Cennet ve Mahmut Özdemir çiftinin arazilerini bağışlamasıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin adı değiştirildi. Okul, Özdemir ailesinin adını yaşatmak amacıyla 'Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi' olarak anılacak.

İlçede ikamet eden Cennet ve Mahmut Özdemir çifti arazilerini bağışlayarak Deveci Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesinin yapılmasına katkı sundu.

Özdemir çiftinin yaşamlarını yitirmesinin ardından adlarını yaşatmak için okulun adı "Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.

Okul yönetimince Özdemir ailesinin çocukları, torunları ve yakınlarının katılımıyla program düzenlendi.

Programda Özdemir ailesinin yakınlarına plaket verildi.

Özdemir çiftinin oğulları Mehmet Ali Özdemir, yapılan bağışın eğitime katkı sunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, okul müdürü Muhammet Gezer, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler
