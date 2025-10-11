Mersin'de Aile Şenlikleri düzenlendi

Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesinde "Aile Şenlikleri" düzenlendi.

Valiliğin açıklamasına göre, Suphi Öner Öğretmenevi'nde yapılan programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, Mersin Valisi Atilla Toros, aileler, çocuklar ve diğer ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen programda, ailenin korunması, aile bağlarının güçlendirilmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.