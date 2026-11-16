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Mersin'de 9-15 Kasım denetimlerinde 1086 araç trafikten menedildi

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Mersin genelinde 9-15 Kasım'da yapılan denetimlerde kontrol edilen 138 bin 116 araçtan 1086'sı trafikten menedildi. Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 1072 kişi yakalandı.

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 138 bin 116 araçtan 1086'sı trafikten menedildi.

Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 9-15 Kasım'da denetimler yapıldı.

Denetimlerde 138 bin 116 aracı kontrol eden ekipler, eksiklik tespit edilen 1086 aracı trafikten menetti.

Aynı tarihlerde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan çalışmalarda da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya aranan 1072 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
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