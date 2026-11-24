Mersin'de 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon lira dolandıran şebekede 8 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de dolandırıcılık şebekesine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı. Şebekenin ülke genelinde 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mersin'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, dolandırıcılık şebekesine yönelik Akdeniz ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adresteki 11 zanlıyı gözaltına alan ekipler, aramalarda 14 cep telefonu, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 mermi, 4 SIM kart yuvası ile 63 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.
Polis ekipleri, şebekenin ülke genelinde 87 kişiyi yaklaşık 7,5 milyon lira dolandırdığını tespit etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.