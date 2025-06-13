Mersin'de 8 Köpekbalığı Ağlara Takıldı: İnsanlara Saldırmadıkları Belirlendi

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Mersin’in Akdeniz açıklarında avlanan balıkçılar, koruma altındaki 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. Bu türün insanlara saldırmadığı yapılan araştırmalarla kanıtlandı.

Yer yine Mersin : Bu kez 8 köpekbalığı ağlara takıldı

Köpek balıklarının Hexanchus cinsİ olduğu insanlara saldırmadığının yapılan araştırmalarla ortaya konulduğu belirtildi

MERSİN - Av yasağının serbest olduğu Akdeniz açıklarında 8 köpekbalığı Mersinli balıkçıların ağlarına takıldı. Köpek balıklarının Hexanchus (Künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı) olduğu ve koruma altına bulunan bir tür olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in Silifke ilçesinden tekne ile Akdeniz'in 15 mil açığına açılıp trol ağ ile avlanan balıkçılar 8 künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığı yakaladı. Köpek balıklarını görünce şaşıran balıkçılar, o anları da cep telefonu ile kaydetti.

O anları kaydeden balıkçılardan biri, "Bu sene kimse Akdeniz'e girmesin, bunlar adamı yer, düşmanlarımız girsin.Tarihte böyle bir şey gördünmü? 8 tane" gibi ifadeler kullandı.

Balıkçıların köpek balıklarını tekrar denize bıraktığı öğrenildi.

Tarihte insana saldırdığı görülmemiş

Öte yandan Künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığının derin denizlerde yaşadığı öğrenildi. Bu cins köpekbalıklarının tahrik edilmeden insanlara saldırmadığının yapılan araştırmalarla ortaya konduğu belirtildi. Uluslararası Köpekbalığı Saldırısı Dosyasına göre ise bu cinsin yüz yıllardır bir insana yönelik saldırısının bir kez kayda geçtiği o olayında hayvanın tahrik edilmesi sonucu yaşandığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Nesli tükenme tehlikesi altına olduğu için koruma altında olan Künt burunlu altı solungaçlı boz camgöz köpekbalığının kıyılara gelmediği belirtildi.

Önceki gece oltaya 2 Kum köpek balığı takılmıştı

Önceki gün de Mersin'in önemli turizm bölgelerinden Taşucu'nda kıyıdan amatör olarak avlanan Durmuş Ali Kesikbaş'ın oltasına bir gecede 2 köpek balığı takılmıştı. Kesikbaş'ın heyecanlı anları cep telefonu kamerasına yansımıştı. Kule vinç operatörü olarak çalışan 32 yaşındaki Durmuş Ali Kesikbaş, insanlara saldırmadığı bilinen iki Kum köpekbalığını da tekrar doğal yaşam alanı olan denize bırakmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ŞENGİ - Güncel
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