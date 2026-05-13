Mersin'de 64. Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 5 Haziran'da başlayacak

Mersin'in Mut ilçesinde bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek Karacaoğlan Kayısı, Kültür ve Sanat Festivali 5 Haziran'da başlayacak.

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, bir restoranda yaptığı basın toplantısında, festivalde çok sayıda etkinliğin yer alacağını söyledi.

Festivalin 5-7 Haziran'da gerçekleştirileceğini belirten Orhan, "Festivalimiz yalnızca eğlence değil aynı zamanda sosyalleşme ve birlik beraberlik açısından da önemli. Vatandaşlarımızın alın teriyle ürettiği kayısının tanıtımını yapmak, marka değerini artırmak ve halkımıza bayram havası yaşatmak istiyoruz." dedi.

İlçede 64'üncüsü organize edilecek festivalde, sanatçılar Ceza, Simge Sağın, İbrahim Yıldız ve Buray sahne alacak.