15 Temmuz gazisi polisin DMD hastası oğlu Tuğra, iyileşip FB'li futbolcularla tanışmak istiyor

MERSİN'de, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastası Tuğra Yakut (6) için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Tuğra'nın babası, 15 Temmuz gazisi polis memuru Abdulkadir Yakut (38), "Bizleri yalnız bırakmayın. Lütfen sizler de bize bir el uzatın. Oğluma bir nefes olun. O da normal çocuklar gibi yürüsün, koşsun istiyoruz" dedi. Küçük Tuğra ise Fenerbahçe hayranı olduğunu ve iyileştikten sonra futbolcularla tanışıp maçlarını izlemeye gitmeyi hayal ettiğini söyledi.

Kentte yaşayan Gamze (37) ve Abdulkadir Yakut çiftinin çocukları Tuğra Yakut'a henüz 3 günlükken halk arasında 'kas erimesi' olarak bilinen DMD tanısı konuldu. 6 yıldır hastalıkla mücadele eden Yakut için doktorlar gen tedavisi önerdi. Yakut'un 2,9 milyon dolara uygulanan tedavi masrafının karşılanması için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

'TUĞRA SİZLERDEN YARDIM BEKLİYOR'

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, görev yaptığı İstanbul'un Fatih ilçesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu yaralanıp gazi olan polis memuru Abdulkadir Yakut, oğlu Tuğra için yardım istedi. 2,9 milyon dolarlık tedavi masrafının karşılanabilmesi için hayırseverlerden destek beklediğini söyleyen Yakut, "Tuğra henüz 3 günlükken hastalığı teşhis edildi. Şu an 6 yaşında. İlk öğrendiğimizden bugüne kadar çok mücadelemiz oldu. Hastane, fizik tedavi süreçleri yaşadık. Bu süreçte çok yıprandık. Şimdi önümüzde daha zorlu bir yol var. Bu yolculukta Dubai'de bir tedavi süreci bizi bekliyor. Süreç gen tedavisi olarak geçiyor. 2,9 milyon dolarlık bir bütçe karşımızda. Şu an yüzde 4'lerdeyiz. Tüm Türkiye'de bir kampanya söz konusu. Bu süreçte Tuğra'nın birçok ağabeyi, ablası bize destek sağladı. Yeni ablalara, ağabeylere, amcalara ihtiyacımız var. Herkesin Tuğra'ya desteğini bekliyoruz. Valilik onaylı bir hesap numaramız var, ayrıca SMS numaramız var. 5285'e 'Tuğra' yazarak oradan destek olabilirler. Hem yurt içi hem de yurt dışından destekte bulunabilirler. Tuğra sizlerden yardım bekliyor, bizleri yalnız bırakmayın. Lütfen sizler de bize bir el uzatın. Oğluma bir nefes olun. O da normal çocuklar gibi yürüsün, koşsun istiyoruz" dedi.

'OĞLUM ÇOK YORULDU'

Oğlunun bu süreçte çok yorulduğunu belirten Yakut, "Artık o da yoruluyor, farkındayım bunun. Merdiven çıkarken, oyun oynarken yaşıtlarından çok geride geliyor. Zorlu bir süreç ama bizim inancımız tam. Allah'ım bize bu yolda kolaylık versin, inşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız" diye konuştu.

Küçük Tuğra ise iyileştikten sonra hayranı olduğu Fenerbahçe'nin maçlarına gitmeyi ve futbolcularla tanışmayı hayal ettiğini söyledi.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,