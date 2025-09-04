Haberler

Mersin'de 6 Yaşındaki Çocuk Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de bir çocuğun denizde akıntıya kapılarak sürüklendiği ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1200 metre açıkta kurtarıldığı anlar kameraya yansıdı. Çocuğun sağlık durumu iyi.

MERSİN'de babasıyla birlikte girdiği denizde üzerindeki can yeleğiyle akıntıya kapılıp sürüklenen 6 yaşındaki Y.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince 1200 metre açıkta kurtarıldı. Çocuğun kurtarılma anı kameraya yansırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 2 Eylül'de merkez Mezitli ilçesi sahilinde meydana geldi. Babasıyla birlikte denize giren Y.Ö., can yeleği olmasına rağmen akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çocuğun kıyıdan uzaklaşması üzerine Sahil Güvenlik'e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri, çocuğu 1200 metre açıkta bota aldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen çocuk, ailesine teslim edildi.

Öte yandan çocuğun kurtarılma anları ise kameraya yansıdı.

Haber: Soner AYDIN - Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
