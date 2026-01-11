Mersin'de 400 litre sahte içki ele geçirildi
Mersin'de gerçekleştirilen bir jandarma operasyonunda, sahte içki imalatı yapılan adreste 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel