Mersin'de 400 litre sahte içki ele geçirildi

Güncelleme:
Mersin'de gerçekleştirilen bir jandarma operasyonunda, sahte içki imalatı yapılan adreste 400 litre sahte içki, ruhsatsız tabancalar ve fişekler ele geçirilirken, 1 zanlı tutuklandı.

Mersin'de 400 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, sahte içki üretildiği belirlenen merkez Yenişehir ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
