Mersin'de 4 suçtan aranan zanlı yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Y.P'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.
Adreste 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA