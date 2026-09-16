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Mersin'de 4 suçtan aranan zanlı yakalandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 suçtan aranan zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı "kasten yaralama" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan aranan Y.P'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

Adreste 4 tabanca, 31 fişek ve 28 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA
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