Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de düzenlenen operasyonda, 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon gerçekleştirdi.
Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste 335 kilogram tütün bulan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel