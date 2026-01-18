Haberler

Mersin'de 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen operasyonda, 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir eve operasyon gerçekleştirdi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
