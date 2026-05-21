Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz ilçesinde bir hafif ticari araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 317 bin 285 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan şüpheli Y.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
