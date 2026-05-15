Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Mersin'de orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsiminde artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ormanların korunması ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kent genelinde ek tedbirlerin alındığı belirtildi.

Mersin sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişlerin 30 Ekim'e kadar yasaklandığına yer verilen açıklamada, izinli av faaliyetleri dışında ormanlık alanlara girişe izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmasının yanı sıra ormanlara 4 kilometre mesafede havai fişek, dilek balonu ve yanıcı materyallerin kullanılmasının, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün yakılmasının yasak olduğu ifade edildi.

Orman içi ve bitişinde kaynak makinesi, spiral ve kıvılcım çıkarabilecek ekipmanların açık alanda kullanımının yasak olduğu, zorunlu çalışmaların yalnızca gerekli yangın önlemleri ve izinler alınarak orman idaresinin bilgisi ve gözetiminde yürütüleceği bildirildi.

Açıklamada, ormanlık alanlara bitişik taşınmaz sahiplerinin orman sınırı boyunca mülkiyetleri içindeki yanıcı maddeleri temizleyerek yangın emniyet şeridi oluşturmakla yükümlü olduğuna yer verildi.

Enerji nakil hatlarında yangın riskine karşı bakım ve kontrol çalışmalarının artırılacağı bildirilen açıklamada, gerekli görülmesi halinde kontrollü enerji kesintilerinin uygulanabileceği belirtildi.

Tüm kamu kurumlarının, belediyelerin, kolluk birimlerinin orman yangınıyla mücadelede tam koordinasyon içerisinde görev yapacağının kaydedildiği açıklamada, "Belediyeler, çöp depolama alanları, yol kenarları ve orman çevresindeki yanıcı materyallerin temizliğini sağlayacak, iş makinelerini hazır bulunduracaktır. AFAD koordinasyonunda tahliye planları ve toplanma alanları oluşturulacak olası yangınlarda kurtarma ve tahliye çalışmaları yürütülecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenlere adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.