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Mersin'de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi adliyeye sevk edildi

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Mersin'de 3 belediye başkanı dahil 59 kişi adliyeye sevk edildi
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Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan 59 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ile Yenişehir ve Mezitli belediye başkanları bulunuyor.

Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 1 Ekim'de gözaltına alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürülen zanlılar, daha sonra adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma süreci

Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "olur" unun bulunduğu belirlenmişti.

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA
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