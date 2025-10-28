Haberler

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Güncelleme:
Mersin'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla yürüyüş düzenlendi. Etkinlik, Mersin Valiliği tarafından organize edildi ve katılımcılar bayrağı taşıyarak törende yer aldı. Fener alayı ise Gülnar ilçesinde gerçekleştirildi.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlik, Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdmanyurdu Meydanı'ndan başladı.

Katılımcıların 102 metrelik Türk bayrağını taşıdığı yürüyüş, Suphi Öner Öğretmenevinde son buldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene Mersin Valisi Atilla Toros, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, diğer protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Gülnar ilçesinde de kaymakamlık ve belediye öncülüğünde fener alayı düzenlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
