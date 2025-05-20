Mersin'de 280 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Mersin'de yapılan operasyonda, 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde satışını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin'de 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda sentetik hap bulundurulduğu belirlenen kamyonet, ekipler tarafından durduruldu.
Araçtaki incelemede 12 kolide 280 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, şüpheliler H.K. ve K.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel