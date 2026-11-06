Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım uyuşturucu operasyonlarında 145 şüpheliden 31'i tutuklandı

Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım uyuşturucu operasyonlarında 145 şüpheliden 31'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 26 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı. Ev, iş yeri ve araç aramalarında 4 bin 315 uyuşturucu hap, 16 kilo 129 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
Mersin'de uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 145 şüpheliden 31'i tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, 26 Ekim-1 Kasım'da emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 145 şüpheli gözaltına alındı.
Ev, iş yerleri ve araçlarda yapılan aramalarda, 4 bin 315 uyuşturucu hap, 16 kilo 129 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 145 şüpheliden 31'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ve "Narko-Yetişkin" faaliyetleri kapsamında 2 bin 680 kişiye bilgilendirme yapıldı.