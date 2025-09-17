Mersin'de 250 Yeni Çöp Konteyneri Alındı
Mersin'de Akdeniz Belediyesi, öz kaynaklarıyla satın aldığı 250 yeni çöp konteynerini Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü envanterine ekledi. Yeni konteynerler, ihtiyaç duyulan bölgelerde çöplerin doğru şekilde atılmasını sağlamak amacıyla yerleştirilecek.
Belediyenin açıklamasına göre, kurumun öz kaynakları kullanılarak alınan konteynerler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü envanterine eklendi.
Yeni konteynerler, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklara yerleştirilecek.
Çalışma sonucunda çöplerin yere veya boş arazilere atılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel