Mersin'de 250 Yeni Çöp Konteyneri Alındı

Mersin'de 250 Yeni Çöp Konteyneri Alındı
Güncelleme:
Mersin'de Akdeniz Belediyesince 250 yeni çöp konteyneri satın alındı.

Belediyenin açıklamasına göre, kurumun öz kaynakları kullanılarak alınan konteynerler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü envanterine eklendi.

Yeni konteynerler, ihtiyaç duyulan mahalle ve sokaklara yerleştirilecek.

Çalışma sonucunda çöplerin yere veya boş arazilere atılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
