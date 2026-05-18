Mersin'de 23 kilo 984 gram uyuşturucu ele geçirildi
Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir otomobilde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik çalışma yürüttü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, Yenişehir ilçesinde bir otomobil durduruldu.
Otomobilde 23 kilo 984 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, araçta bulunan Ç.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Ç.A, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay