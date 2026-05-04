Mersin'de 23 Nisan'da temsili belediye başkanı olan öğrencinin talimatı yerine getirildi

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda temsilen Akdeniz Belediyesinin başkanlık koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın'ın, bir parkın yenilenmesine yönelik talimatı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Belediyenin açıklamasına göre, Zeki Sabah İlkokulu öğrencisi Buğlem Nisa Yalçın, 23 Nisan'da temsilen oturduğu başkanlığı koltuğunda Yeni Mahalle'deki Zafer Parkı'nın yenilenmesine istedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, talimat üzerine parkta bakım, onarım ve çevre düzenlemesi yaptı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından parka götürülen Yalçın ve arkadaşları, fidan dikti.