Mersin'de 2023 metrekare alana 16 Türk devleti için 16 ayrı tür fidan dikildi

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2023 metrekare alana 16 Türk devleti için 16 ayrı tür fidan dikildi.

Mersin'in Mut ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ilçenin Yazıalanı Mahallesi Çiçekci koyağı mevkiindeki ormanlık alana, fidan dikim programı yapıldı. İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış, ve protokolün katılımıyla öğrenciler 16 çeşitten oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Cumhuriyetin 100. yılına ithaf en "Türkiye yüzyılına nefes" sloganıyla gerçekleştirilen fidan dikim törenine, ilçe protokolü ile birlikte sivil toplum kuruluşları, okullar, kamu kurumları ve vatandaşlar da katıldı.

İlçe Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu toprakları gerçekten dünyanın en müstesna köşelerinden biri. Atalarımızdan bize miras kalan bu müstesna topraklar içerisinde Mut ilçemizde Anadolu toprakları içerisinde özel yeri olan bereketli verimli toprakların içerisinde yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biliyorum bunun için buradayız. Büyük bir katılımla destek veriyoruz. Mut ilçesinde arazinin yüzde sekseni orman arazisi" dedi.

Mut Orman İşletme Müdürü Utku Danış ise, "Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Mersin'in Mut ilçesinde, 2023 metrekare alanda Türk bayrağı, 2023 adet fidanla işledik. Ayrıca 2023 fidanın yanında tarihte kurulmuş 16 Türk devletini temsil eden 16 ayrı tür dikerek bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bunların içerisinde Kızılçam, Mavi servi, Kara servi, Altuni mazı, Akasya, İncir, Zeytin, Lavanta, Gül, Çınar, Ardıç, Taflan, Harnup, Menengic, Ceviz ve Antep fıstığı kullanarak sahamızı güzelleştirdik Mut ilçemize ve Mersin'e hayırlı olması dileğiyle" dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.