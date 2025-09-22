Mersin'de 20 Kamyon Atık Bertaraf Edildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 4 mahallede toplanan 20 kamyon dolusu atık bertaraf edildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Çevre Koruma ve Kontrol, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri ekipleri, Çay, Şevket Sümer, Karaduvar ve Müfide İlhan mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, boş arsalar ile sokak aralarına bırakılan mobilya, tekstil ve inşaat atıklarını iş makineleriyle topladı.

Çalışmanın ardından 20 kamyona yüklenen atıklar, bertaraf edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.