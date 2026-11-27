Mersin'de 20-26 Ekim'deki uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de 20-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 576 gram esrar ve 6 gram kokain ele geçirildi.
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheli tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte 20-26 Ekim tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 7 bin 625 sentetik ecza hapı, 878 uyuşturucu hap, 576 gram esrar, 59 gram sentetik uyuşturucu, 6 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.