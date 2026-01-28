Mersin'de 2 idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığınca Mersin'de 2 idare mahkemesi kurulmasına karar verildi.

Bakanlığın, İdare Mahkemesi Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Mersin'de 3. ve 4. idare mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevresinin "Mersin'in mülki sınırları" olarak belirlenmesine karar verildi.