Mersin'de 2 idare mahkemesi kuruldu

Adalet Bakanlığı, Mersin'de 3. ve 4. idare mahkemelerinin kurulmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yargı çevresi Mersin'in mülki sınırları olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
500

