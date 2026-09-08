Mersin'de 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Adresteki 97 kolide 2 milyon 296 bin 336 sentetik ecza ele geçirildi.

Ekipler, şüpheliler K.S, H.S, İ.A. ve K.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA