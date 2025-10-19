Mersin'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı ve İstiklal Marşı'nı okudu. Törenin ardından ilçedeki muhtarlarla Kaymakam ve Belediye Başkanı bir araya geldi.
Muhtarlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.
Törenin ardından Bozyazı Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, ilçede görevli muhtarlarla bir araya geldi.
