Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanması sürdü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanığın yargılamasına devam edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (19), Mustafa Z. (27) ve Nazmi Ç. (20), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Duruşmada Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen M.E, olay günü büfeye girerken sanıkları gördüğünü ve selamlaştığını anlattı.

Büfeden alışveriş yaptığını belirten M.E, "Alışverişim 2-3 dakika sürdü. Büfeden çıktığımda onlar yoktu. Silah sesi duymadım. Büfeye girdiğim sırada Hiranur'un arabada arka koltukta oturduğunu gördüm, yüzü gülüyordu." dedi.

Söz verilen sanıklar ise olayın büfenin önünde gerçekleştiğini savunarak, çevredeki ve asker eğlencesinin yapıldığı bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesini talep etti.

Duruşmada, müşteki ve sanık avukatları da dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay ve iddianame

Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.