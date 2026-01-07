Mersin'de 14 yaşındaki Fatma Zehra'dan haber alınamıyor

MERSİN'in Silifke ilçesinde dün babasına ait ofisten çıkıp geri dönmeyen Fatma Zehra Doğan'dan (14) haber alınamıyor.

İlçede Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Sokak'taki babasına ait ofisten dün saat 10.00 sıralarında ayrılan Fatma Zehra Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kızlarının üzerinde lacivert etek, mavi kazak, siyah mont ve mavi eşarp olduğunu belirten yakınları, bulunması için yardım istedi.