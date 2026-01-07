Haberler

Mersin'de 14 yaşındaki Fatma Zehra'dan haber alınamıyor

Mersin'de 14 yaşındaki Fatma Zehra'dan haber alınamıyor
Mersin'in Silifke ilçesinde, babasına ait ofisten ayrıldıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Fatma Zehra Doğan'dan hala haber alınamadı. Ailesi, kızlarının bulunması için polise başvurdu.

MERSİN'in Silifke ilçesinde dün babasına ait ofisten çıkıp geri dönmeyen Fatma Zehra Doğan'dan (14) haber alınamıyor.

İlçede Atatürk Bulvarı 19 Mayıs Sokak'taki babasına ait ofisten dün saat 10.00 sıralarında ayrılan Fatma Zehra Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesi, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kızlarının üzerinde lacivert etek, mavi kazak, siyah mont ve mavi eşarp olduğunu belirten yakınları, bulunması için yardım istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
