Mersin'de 13 Yaşındaki Çocuk Babasını Vurdu

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Mersin'in Toroslar ilçesinde 13 yaşındaki M.B.Ö, babası A.Ö'yü başından silahla vurarak ağır yaraladı. Baba hastaneye kaldırılırken, çocuk gözaltına alındı ve tutuklandı.

Mersin'de oğlu tarafından başından silahla vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evde 13 yaşındaki M.B.Ö ile babası A.Ö arasında (38) henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yatak odasındaki silahı alan çocuk, babasına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından ağır yaralanan baba, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.Ö, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

M.B.Ö'nün emniyetteki ifadesinde, babasının kendisini sürekli küçük düşürücü sözler söyleyerek darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen M.B.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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